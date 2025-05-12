Adalet Bakanı Tunç'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Adalet Bakanı Tunç\'tan PKK\'nın fesih kararına ilk yorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir" dedi.

12.05.2025 12:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız. Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli'nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır" dedi.

"BİR KEZ DAHA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Bakan Tunç, ayrıca "Terörle mücadelede canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Tunç'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Yılmaz Tunç, Demokrasi, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Terör, Hukuk, Yaşam, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ponçik Pamuk:
    şehit analarının yaşadığı acıyı yaşamanız dileğiyle 19 14 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    kimi kandırıyorsunuz suriyenin kuzeyine kaydı hepsi. aldatıyorsunuz yine milleti. 14 13 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Adaletin olmadığı ülkede adalet bakanı var oda internette dolaşıyor 10 6 Yanıtla
  • k K:
    size göre yüksek standartlardaki demokrasi Recep Tayyip Erdoğan'ı Kral yapmaktır. Hem de Arabistan kralından daha fazla yetkililere sahip böyle demokrasi mi olur?Cumhurbaşkanı neredeyse tuvaletteki bekçileri bile kendi ayarlayacak böyle Yetkin olur ya. 7 6 Yanıtla
  • R C G:
    pkk ismindeki faaliyetler bitti denildi, pyd devam ke. özerklik iki bayrak devam ke. ne istediniz de vermedik? 6 6 Yanıtla
  • kenan sar:
    apoyu bırakı. ülkeyi bölün 3 5 Yanıtla
  • kenan sar:
    apoyu bırakıne7dwm4.44h nasılsın biçr 2 4 Yanıtla
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