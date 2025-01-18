Adalet Bakanı Tunç: "Terör belasını tarihe gömeceğiz" - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: "Terör belasını tarihe gömeceğiz"

Adalet Bakanı Tunç: "Terör belasını tarihe gömeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz.

18.01.2025 17:55
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz. Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz" dedi.

Amasya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Bakan Tunç, son dönemde terörün bitmesine yönelik atılan adımlara değindi. Şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkılacağını vurgularken, kardeşlik ile milli birliğin güçlenmesine önem verildiğinin altını çizen Tunç, "Vatandaşlarımız arasında ırkı, rengi, dini, dili nedeniyle hiçbir ayrımcılık yok. Bugüne kadar da yapmadık. Temel hak ve özgürlükler noktasındaki kısıtlamaları ortadan kaldırdık. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan bugünlere geldik. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek milletimiz arasında ırkı, rengi, dili, dini, mezhebi nedeniyle fitne sokmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Terörü de devreden çıkararak silahlarıyla beraber toprağa gömeceğiz inşallah. Ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi, inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz" diye konuştu.

Galip Uzun'un il başkanı seçildiği kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Amasya Milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez, parti yöneticileri ve çok sayıda partili de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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