Adalet Bakanı Tunç: "Ülkemizin gelişmesinin önünde en büyük engel terördü"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Terörle mücadele uğruna harcanan enerjiyi eğer ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına savunma sanayine, milletimizin refahına daha çok harcayabilseydik bugün çok daha müreffeh bir konumda olurduk" dedi.

Bakan Tunç, Van'da çeşitli programlara katıldı. İlk olarak Van Valiliği, AK Parti İ Başkanlığı ziyaretlerini gerçekleştiren Bakan Tunç, daha sonra Van Adliyesi, Van Barosu ve Van Bölge Adliye Mahkemesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ardından AK Parti Van İl Teşkilatının Uygulama Oteli'nde düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, ülkeyi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmak için çok çalıştıklarını ve çok mesafe aldıklarını belirtti. Vesayetçi ve darbeci anlayışın iktidara geldiklerinden beri hiç boş durmadıklarını ifade eden Bakan Tunç, "Partimize kapatma davaları açıldı. Sokak hareketleri yapıldı, gezi olayları çıkarıldı. MİT krizinden 17-25 FETÖ yargı darbe Kalkışması, 15 Temmuz hain darbe kalkışması, terörün azdırılması, tüm bunlarla karşı karşı kaldı. Bu ülkenin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenler oldu. Emperyalistler hiç boş durmadı. 40 yıldan bu yana milletimizin huzurunu bozmak için bir fitne ateşi yakıldı ve 40 yıldan bu yana terörle mücadele ettik, ediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada inşallah terörsüz bir Türkiye'ye adım attığımız günlerdeyiz ve bunun şafağındayız inşallah. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu. Binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Manevi kayıplarımızın yanı sıra maddi kayıplarımız oldu. Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Trilyonlarca kayıp yaşadık. Terörle mücadele uğruna harcanan enerjiyi eğer ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına savunma sanayine, milletimizin refahına daha çok harcayabilseydik bugün çok daha müreffeh bir konumda olurduk. Ama maalesef bu fitneyi milletimizin içine koydular ve bugünlere geldik. ve bundan sonra inşallah artık terörsüz bir Türkiye diyoruz" diye konuştu.

"Ülkemiz huzurlu bir geleceğe adım atacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim 2024 yılında yaptığı konuşmanın ardından önemli adımların atıldığını hatırlatan Tunç, "Silahların bırakılması önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve bin yıllık kardeşliğimize saplanan bu hançeri çıkararak, emperyalizmin ülkemiz üzerindeki hedeflerini çöpe atarak, birlik beraberliğimizi kuvvetlendirerek inşallah kardeşçe yolumuza devam edeceğiz. Huzur için, birlik için, beraberlik için herkesin yüksek bir heyecanı var. Bu heyecanı Van'da yerinde görmekten, bölgede görmekten duyduğum memnuniyeti tekrar tekrar belirtmek istiyorum. İnşallah bu ümitler kırılmaz ve ülkemiz bir geleceğe adım atar. Hep beraber üzerimize düşen sorumluluklar var. Bu sorumlulukları inşallah en iyi şekilde yerine getirerek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak, ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına katacağız. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Bizim yeraltı kaynaklarımız var, yerüstü kaynaklarımız var. Yeter ki o fitne ateşlerini söndürelim. Aradan terörü çıkaralım. Etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe, milletçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısı altında hep beraber birlik beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edelim inşallah" şeklinde konuştu. - VAN