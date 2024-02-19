Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Akademisinde verilen eğitimlerle ilgili video paylaştı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden Adalet Akademisinde hakim ve savcı adaylarına pratik bilgilerini geliştirmeleri açısından verilen eğitimlerle ilgili video paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Akademisinde hakim ve savcı adaylarına pratiklerini geliştirmesi açısından verilen eğitimlerle ilgili video paylaştı. 'Güven veren adalet için etkin eğitim' sloganıyla Türkiye Adalet Akademisinde başlatılan eğitimler kapsamında hakim ve savcı adayları pratik bilgilerini geliştirerek mesleğe hazırlanıyor. Bakan Tunç ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güven veren adalet için etkin eğitim. Adalet Akademisi'nde, Akademi Uygulama Adliyesi, Savcılık Uygulama Atölyesi gibi uygulamalı eğitim modelleriyle hakim ve savcı adaylarımızın kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmalarını sağlıyoruz." - ANKARA