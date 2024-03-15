Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalete güvenin ve memnuniyetin artırılması için çalışıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların adalete güvenini tesis etmenin, yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.
Tunç, Rize Adalet Eğitim Merkezinde adliye personeline yönelik eğitim programı sonrasında düzenlenen sertifika töreninde, Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen adalet personeli ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Personel eğitim merkezlerince önemli proje ve eğitimler yürütüldüğünü belirten Tunç, şöyle konuştu:
"Adalet teşkilatımız personel olarak baktığımız zaman 24 bini hakim ve savcıdan, 100 bine yakını savcılarımıza destek olan katiplerimiz, mübaşirlerimiz, yazı işleri müdür ve personellerimizden, 80 bine yakın ceza tevkifevlerinde çalışan infaz koruma memurlarımız ve idarecilerimizden oluşuyor. Dolayısıyla toplamda 200 bine yakın hakim, savcı ve yardımcı personelle beraber yargı hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın adalete güvenini tesis etmenin, yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisindeyiz."
Tunç, hakim ve savcıların kürsüde hukuka uygun kararlar vererek adaletin tecelli etmesinin ve haklıya hakkını vermenin mücadelesini yaparken personelin de onlara destek olduğuna işaret ederek, "Onların sizsiz bir iş yapmaları mümkün değil. Çünkü her yazılan, her konuşulan sizler sayesinde tutanaklara geçiyor ve doğru geçmesi gerekiyor. O kararların çabuk ve doğru yazılması gerekiyor. Tüm bunlar özellikle sizlerin gayretleriyle gerçekleşiyor. Çeşitli sınavlardan geçerek bu noktalara geldiniz, seçilen kişilersiniz. Sizlerin özellikle meslek içerisinde başarılı olabilmeniz için de bu tür eğitimlere ihtiyaç var." diye konuştu.
Kanunların değiştiğini, yeni mevzuatlar geldiğinin altını çizen Tunç, bu ihtiyaçlara uygun yeni eğitim modülleri ve programları da olması gerektiğini, bu kapsamda yeni ihtiyaçlara göre de hizmet içi eğitimler gerçekleşmeye devam ettiklerini vurguladı.
"Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi"
Tunç, yargının fiziki mekan ihtiyacını büyük ölçüde tamamladıklarını, dün Giresun'da büyük bir adalet sarayının temelini attıklarını anlattı.
İhtiyaç olan illerde her gün yeni bir adalet sarayının temelini attıklarını ifade eden Tunç, gelecek hafta da Adana Kozan'da açılış gerçekleştireceklerini aktardı.
Tunç, Türkiye'deki müstakil adalet sarayı sayısının 72'den 366'nın üzerine çıktığına işaret ederek, hem fiziki mekanlar hem de teknolojinin tüm imkanlarının yargının hizmetine sunulduğunu belirtti.
Mevzuatı da sürekli yenilediklerine dikkati çeken Bakan Tunç, şu değerlendirmede bulundu:
"Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi. Yargı paketleri ihtiyaçlara göre yeni mevzuat düzenlemeleri yine gerçekleşiyor. Sadeleştirmeler, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik mevzuat teşvik giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmeye devam ediliyor. En son sekizinci yargı paketinde de bu gerçekleşmiş oldu. Tabii mevzuat, fiziki kapasite ama en önemlisi de insan unsuru. Adaleti tecelli edecek kürsüdeki hakim ve savcılarımız. Onların daha donanımlı olması noktasında gerek hukuk fakültesindeki eğitimleri ve sonrasındaki sınavlar ve hakim, savcı yardımcılığı sistemiyle de kürsümüz artık daha da güçleniyor. Tabii o kürsüye güç verecek, destek verecek olan personeller de sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizler vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkaracak kişilersiniz."
Bakan Yılmaz Tunç, konuşmaların ardından eğitime katılan personele sertifikalarını verdi.
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