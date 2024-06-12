Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Bağımsız ve tarafsız yargı boyutunda devam eden bir soruşturma var' - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Bağımsız ve tarafsız yargı boyutunda devam eden bir soruşturma var'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na yaptığı bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Tunç, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yaptığı görüşmeye de değindi. Tunç, Ayhan Bora Kaplan davasında ise Macaristan yetkililerine dosyaların ulaştığını ve iade sürecini beklediklerini söyledi.

12.06.2024 16:22
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bağımsız ve tarafsız yargı boyutunda devam eden bir soruşturma var" dedi.

Tunç, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi Kurumu hakkında üyeleri bilgilendirmesinden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Tunç, sokak hayvanları ile ilgili soruya, "Bu konuda meclis grubumuzda bir çalışma yapılıyor. AK Parti Grup Başkanımız bu konuda açıklamalar yaptı. Tarım, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının birlikte yürüttüğü bir taslak çalışması vardı. Bu taslak grupta değerlendiriliyor. Burada önemli olan orta yolu bulmak. Onların dilleri yok, onlar bizim can dostlarımız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesinin hatırlatılması üzerine Tunç, görüşmede kendisinin de bulunduğunu belirtti. Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Bağımsız ve tarafsız yargı boyutunda devam eden bir soruşturma var. Bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini söyledi" dedi.

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanığın iadesine ilişkin soruya Tunç, "Dosyalarımız Macaristan yetkililerine intikal etti. Orada 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmişti. Dosyalarımızın tercümesi de yetkili makamlarına ulaştı. Gerekli iade sürecini bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Bağımsız ve tarafsız yargı boyutunda devam eden bir soruşturma var' - Son Dakika

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