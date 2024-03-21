Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın\'da seçim ofisi açılışını yağmur altında gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları çerçevesinde memleketi Bartın'a geldi. Tunç seçim ofisinin açılışını ve konuşmasını yağmur altında gerçekleştirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Kozcağız beldesine gelerek seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi. Kozcağız Beldesinde maytaplarla karşılanan Bakan Tunç, konuşmaya başlamadan hemen öncesinde ise sağanak yağışa yakalandı. Yağmura rağmen konuşmasını sürdüren Bakan Tunç, "Sizi fazla ıslatmayalım, beraber ıslanıyoruz şu an. Kozcağız'ımız için değer tabii ki de. Sizi de bu mübarek Ramazan gününde hasta etmeyelim. Tam yağmura denk geldi. Yağmur berekettir. İnşallah Kozcağız'ımız için, memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Konuşmasını kısa tutan Bakan Tunç, Kozcağız beldesi için rekor kıracak bir oy oranı ile kazanma hedefi belirledi. Tunç, "Kozcağız, 31 Mart'a hazır mı? Rekor bir oy alıyor muyuz. Türkiye rekoru kırıyor muyuz? Cumhurbaşkanımıza, 'Kozcağız rekor kırdı, sizi Kozcağız'a bekliyoruz' dememe müsaade eder misiniz? Kozcağız, Türkiye rekoru kırar mı? Hazır mı" diye konuştu.
Bakan Tunç konuşmasının devamında ise, AK Parti iktidarının yaptığı hizmetlerden hatırlatmalar yaparak, "Türkiye'yi dünyada adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını savunan, Filistinli mazlumu savunan, dünyanın neresinde zor durumda kalan varsa imdadına koşan, güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam ediyoruz. Bunu sizlerin desteği ile yapıyoruz" diye konuştu.
Bakan Tunç ve beraberindekiler, ardından önce seçim ofisini gezdi, ardından ise beraberindekilerle belde esnafını gezdi. - BARTIN
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