Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" - ANKARA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet... - Son Dakika
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