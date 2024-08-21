Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesindeki yatırımların devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesindeki yatırımların devam ettiğini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesindeki yatırımların devam ettiğini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde yatırımların devam ettiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde ilk günden bu yana yaraları sarıyoruz.

21.08.2024 12:30
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde yatırımların devam ettiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde ilk günden bu yana yaraları sarıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı ve adliyelerimizi süreç içinde hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Yeni yatırımlarla adalet hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesindeki yatırımlarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla 23 Ağustos Cuma günü Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Temel Atma Töreni gerçekleştirilecek. Tasarruf tedbirleri kapsamı dışında tutulan deprem bölgesindeki yatırımlarla birlikte adalet hizmetlerinin aksamaması hedefleniyor. Depremden etkilenen bölgelerde hukuk sistemini güçlendirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla atılan bu önemli adımlarla, adalet hizmetlerinin kalitesinin ve hızının artırılması amaçlanıyor. Yeni adliye binalarının inşası sürecinde, modern teknoloji ve çağdaş standartlar göz önünde bulundurulacak. Böylece daha verimli ve erişilebilir bir adalet ortamı oluşturulacak.

'Şanlıurfa'da yeni adliye binasının temelleri atılıyor'

Depremden etkilenen 11 il arasında bulunan Şanlıurfa'da Cuma günü temeli atılacak Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nda 35 duruşma salonu, 132 hakim odası, İdare ve Vergi Mahkemesi, İcra Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik birimleri bulunacak. 55 bin 377 metrekare alana sahip 3'ü bodrum 10 katlı ek binada 216 kapalı olmak üzere toplam 329 araç kapasiteli otopark yer alacak.

'Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesi çalışmaları üzerinde hassasiyetle durduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük depremleri arasında bulunan 11 ilimizin etkilendiği 6 Şubat depremlerinde ilk günden bu yana yaraları sarmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı ve adliyelerimizi süreç içinde hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Yeni yatırımlarla adalet hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz. Cuma günü Şanlıurfa'da temelini atacağımız ek adliye sarayının bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Deprem bölgesinde adli hizmetleri güçlendirmek, adalete erişimi kolaylaştırmak için yatırımlarımız devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesindeki yatırımların devam ettiğini açıkladı - Son Dakika

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