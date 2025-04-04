Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri cezaevinde hastaneye sevkedilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu'na sevkedildiği söyledi. Tunç, "Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir." diye konuştu.

04.04.2025 16:56
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Silivri'de tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Tunç, Polat'la ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir. 29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat'ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir.

"KONTROLLER EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLMEKTEDİR"

Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılmıştır.

Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir." denildi.

Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika

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