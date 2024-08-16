Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ı bebek katili olarak nitelendirdi

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer gibi bebek katili, soykırımcı bir müfteridir" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer gibi bebek katili, soykırımcı bir müfteridir. Küstah şahıs, suçluluk psikolojisi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli çamur atmaktadır. Bu katil sürüsü, Gazze'de yaptıkları soykırımın hesabını uluslararası hukuk önünde verecek, cezalarını çekecektir. Kuvözde katlettikleri bebeklerin ahı işgalcileri ve soykırımcıları mutlaka tutacaktır. İlahi adaletten asla kaçış yoktur" ifadelerini kullandı. - ANKARA