Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş depremleriyle ilgili adli süreçler hakkında açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki adli süreçler hakkında açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde adli süreçlerin aksamadan devam etmesi, vatandaşların yargı hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
Şehirlerin hızlı bir şekilde yeniden imar ve inşasında yargılama süreçlerinin aksamaya neden olmaması için idari yargıda gerekli kanun değişikliğinin yapılmasını sağladıklarını ifade eden Bakan Tunç, bölgede ihtiyaç duyulan yeni mahkemeler kurarak bölgeye ilave hakim-savcı ve adliye personeli görevlendirdiklerini aktardı.
"İdare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açılmıştır"
Deprem anından itibaren delillerin tespiti için başka illerden bölgede bine yakın hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli görevlendirdikleri vurgulayan Tunç, "Yıkılan her bir bina bakımından bilirkişi incelemesine esas teşkil edecek tüm delilleri muhafaza altına aldık. Depremden etkilenen illerimizde, idare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açılmıştır. Bu davaların 42 bin 359'u hasar tespiti ve yıkım işlemlerine ilişkin olup 24 bin 354'ü hakkında karar verilmiştir. Görülmekte olan 20 bin 377 davada keşif ara kararı verilerek 17 bin 814'ünde keşif yapılmış, 15 bin 164 davada bilirkişi raporu sunulmuş, 2 bin 648 davada ise bilirkişi raporu beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.
Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen ceza soruşturmaları hakkında da bilgi veren Tunç şunları söyledi:
"2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, bu kişilerle ilgili olarak 267'si hakkında tutuklama kararı, 984'ü hakkında adli kontrol kararı devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen deprem soruşturmalarındaki kusur durumuna ilişkin 812 dosyada bilirkişi incelemesi tamamlanmış, bin 783 dosyada bilirkişi incelemesi devam etmekte, bin 7 dosyada ise işlemler tamamlandıktan sonra bilirkişi heyetine gönderilmesi beklenmektedir."
Tunç, yürütülen ceza soruşturmaları neticesinde bugüne kadar 369 iddianame ile ceza davası açıldığını bunlardan 275'i kabul edilerek, 94 iddianame hakkında değerlendirme süreci devam ettiğini bildirdi.
Bakan Tunç, asrın felaketinin izlerini silmek için, vatandaşların yaralarını tamamen iyileştirmek için çalışmalara kesintisiz devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA
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