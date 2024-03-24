Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Maltepe\'deki AK Parti broşür dağıtanlara yapılan saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Bakan Tunç, seçimlerin milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu, demokrasilerde şiddete yer olmadığını belirterek, birlik beraberliğe yönelik bu tür saldırıların başarıya ulaşamayacağını ifade etti. - ANKARA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Saldırıya maruz kalan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve demokrasiye yönelik bu tür saldırıların amacına ulaşamayacağını vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'de yaptığı konuşmada, İstanbul'u almanın Türkiye'yi almak anlamına gelmediğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de yaptığı devlet terörü sonucunda 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürü dağıtan bir vatandaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 72 yaşındaki görevli yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli ilçesinde vatandaşlarla buluşarak Harmandalı çöplüğü sorununu çözeceklerini söyledi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da düzenlenen 'Tokat Hemşehri İftarı' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Tokat'a yapılan yatırımları anlatarak, İstanbul'un kaynaklarının çarçur edildiğini söyledi ve İstanbul'a hizmet etmek yerine cezalandırıldığını belirtti. Ayrıca, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin İstanbul'un kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Sözlü taciz sonrası saldırı gerçekleştiren şüphelilerin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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