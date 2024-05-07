Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu

Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunulduğunu ancak savcının soruşturmayı davaya dönüştürmediğini belirtti. Ayrıca, gazetecilerin Osman Kavala sorusuna ise Tunç, 'Pozisyonumuzu koruyoruz' yanıtını verdi.

07.05.2024 12:13
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Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Ama savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in yargılanma süreci sorusuna davanın epeyce geciktiğine vurgu yapan Bakan Tunç, "1 yıl sonraya gün vermişler İsrail'e savunma için. Aslolan Uluslararası Ceza Mahkemesi. Adalet Divanı'nda İsrail devleti yargılanıyor. Soykırım sözleşmesini ihlali nedeniyle. Barolar gitti dilekçe verdi. Orada Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Ama savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi" diye konuştu.

Gazetecilerin Osman Kavala sorusuna ise Tunç, "Pozisyonumuzu koruyoruz" yanıtını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Osman Kavala, Yılmaz Tunç, Kabine, İsrail, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

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