Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sakarya\'da Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu açılışı için geldiği Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak bizim Sakarya'daki en önemli yatırımımız adliye sarayımız. Adalet binamızın temelini hep beraber atmıştık. İnşallah süresi içerisinde adalet binamızı tamamlayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Düzce programlarının ardından Sakarya'ya geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Tunç Sakarya'nın, AK Parti'nin kuruluşundan beri seçimlerde en yüksek desteği verdiği illerin başında geldiğini belirtti. Sakarya için hayata geçirilebilecek projelerin takibinde olduklarını da ifade eden Tunç, "Bir kez daha Sakarya'da olmaktan duyduğumuz memnuniyeti tekrar belirtmek istiyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum, Allah hayırlı uğurlu eylesin. Sakaryalı hemşehrilerimiz her daim AK Parti'nin destekçisi oldular, en yüksek oranda destek verdiler. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanımızın tüm seçimlerinde gerek yerel, gerek belediye seçimlerinde ve genel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile referandumlarda en yüksek desteği veren illerimizin başında geliyor Sakarya. O sebeple biz Sakarya'ya müteşekkiriz. Sakaryalı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz, onlar için ne yapsak azdır. Yeni dönemde inşallah Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız tabii Serdivan tecrübesinden sonra şimdi büyükşehirde Sakaryalılara hizmet edecek inşallah. Bu noktada bütün projelerinin arkasındayız. Sakarya'mıza Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar çok önemli hizmetler gerçekleştirildi. Bundan sonrada bu hizmetler kesintisiz bir şekilde artarak inşallah devam edecek. Bizler, Adalet Bakanlığına düşen konularda zaten milletvekillerimizle de sürekli istişare halindeyiz. Sakarya için yapılabilecekleri Ankara'dan takip ediyoruz. Valimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yereldeki başkanlığıyla inşallah Sakaryamız yeni dönemde de hizmetleri kesintisiz almaya devam edecek" dedi.

"Temeli atılan adalet binamızı süresi içerisinde tamamlayacağız"

Sakarya'da temeli atılan adalet binasının verilen sürede tamamlanacağını söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak bizim Sakarya'daki en önemli yatırımımız adliye sarayımız. Adalet binamızın temelini hep beraber atmıştık. İnşallah süresi içerisinde adalet binamızı tamamlayarak 102 bin metrekare kapalı alanı olan Sakarya'nın ihtiyacını karşılayacak adalet binamızı Sakaryalılarımızın ve yargı çalışanlarımızın hakim savcılarımızın, avukatlarımızın hizmetine sunmak için çalışacağız. İlçelerimize daha önce iktidarlarımız döneminde adalet binaları yapılmıştı, birkaç ilçemiz daha var planladığımız. Onlar da gündemimizde takip edeceğiz. ve o ilçelerimizin de ihtiyacını karşılamak için inşallah elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"Sakarya her şeyin en güzeline layık"

Bakan Tunç, "Belediye gerçekten önemli. Kişinin doğumundan ölümüne kadar her türlü hizmetin gerçekleştirildiği yerler, demokrasinin de en güzel örneklerinin sergilendiği yerler, belediyelerimiz. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın çalışmalarını kolaylaştırmak, onlara destek olmak bizim görevimiz. Milletvekillerimizle beraber inşallah Sakarya'ya en güzel hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. Çünkü Sakarya her şeyin en güzeline layık ve her alanda da gelişmesini başta; tarım, ticaret, sanayi, turizm, eğitim, Sakarya'da eksik olan bir şey yok. Her alanda Sakarya'mızı inşallah büyütmenin, geliştirmenin, Türkiye Yüzyılı, Sakarya'nın da yüzyılı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, buradaki ziyaretinin ardından Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenecek olan İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu'na katılmak üzere yola çıktı. - SAKARYA