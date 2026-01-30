Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta kurumları ziyaret ederek Kongre Müzesi'ni gezdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a gitti. İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bir süre Vali Yılmaz Şimşek ile görüşen Yılmaz Tunç, Sivas Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Adem Uzun ile görüştü. Bakan Yılmaz Tunç, Sivas Kongre Müzesi'ni gezdi. Kongre Salonu ve diğer alanları gezen Yılmaz Tunç ve heyet, yetkililerden bilgi aldı. Atatürk Caddesi esnaflarını ziyaret eden heyet, Meydan Camii'nde Cuma namazı kıldı. - SİVAS