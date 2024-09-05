Adalet Bakanı Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ni Cuma Açıyor

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, güven veren ve erişilebilir adalet vizyonu için gerekli altyapı yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin açılışını cuma günü gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini kaydederek cuma günü hizmete açılacak olan Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale'de bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılından günümüze 9 Bölge İdare Mahkemesini ve 18 Bölge Adliye Mahkemesini faaliyete geçirerek Yargıtay ve Danıştayın iş yükünü azalttık. Yaptığımız tüm çalışmalarla güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesini hedefliyoruz."

Fiziki altyapının güçlendirilmesinin yargı hizmetlerinin kalitesini büyük ölçüde artırdığını kaydeden Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni adliye saraylarımızın yanı sıra yüksek yargı organlarımızın yeni hizmet binalarına kavuşturulmasını sağladık. Mahkeme sayılarımızı yükselterek iş yükünü önemli oranlarda azalttık. İstinaf yargısıyla iki dereceli yargılamadan üç dereceli yargılamaya geçişle yine hak arama yollarında sessiz reformlara imza attık. Vizyonunu, 'Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sistemi' olarak belirlediğimiz Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile de çalışmalarımıza aynı doğrultuda devam edeceğimizin sözünü vermiş olacağız."

Duruşma salonlarından otoparkına, bölgenin ihtiyacına göre hazırlandı

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi binasında cumhuriyet başsavcısı, mahkeme başkanı, hukuk ve ceza dairesi başkanları, ceza ve hukuk dairesi üyeleri, cumhuriyet savcıları, bilirkişilik bölge kurulu başkanı, adalet komisyonu, cumhuriyet başsavcılığı birimleri, ceza ve hukuk daireleri ile bilirkişilik bölge kurulu yazı işleri hizmetleri için toplam 82 oda bulunuyor. Binada ayrıca 5 duruşma salonu, 1 ön büro, 100 kişilik konferans salonu, 40 kişilik toplantı salonu, 130 kişilik yemekhane, mescit, 12 arşiv odası, 2 depo alanı ve 55 araçlık otopark yer alıyor. - ANKARA