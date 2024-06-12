Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu yakınlarıyla görüştü - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu yakınlarıyla görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de tutuklu aileleriyle bir araya geldi. Görüşmede hasta tutuklu yakınları ve milletvekilleri de yer aldı. Hasta tutukluların tahliyesiyle ilgili talepler Bakan Tunç'a iletilerek, bayram sonrası tekrar görüşme yapılacağı belirtildi.

12.06.2024 20:21
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu yakınlarıyla görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu aileleriyle ile görüştü. TBMM'de gerçekleşen görüşmeye hasta tutuklu yakınları Safure Akın, Leyla Kuday, Gurbet Tekin ve Hülya Taş ile DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve Mersin Milletvekili Ali Bozan katıldı. Bakan Tunç'a İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı da eşlik etti.

Hasta tutukluların tahliyesiyle talepler Bakan Tunç'a iletildi. Talepleri not alan Tunç, bayramdan sonra ailelerle yeniden görüşeceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu yakınlarıyla görüştü - Son Dakika

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