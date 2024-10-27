Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulukaya Şelalesi'nde Çalışmaları İncelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulukaya Şelalesi'nde Çalışmaları İncelledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulukaya Şelalesi\'nde Çalışmaları İncelledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde Ulukaya Şelalesi'nde yürütülen yaya köprüsü ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti 8. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Bartın'a gelen Bakan Tunç, ayrıca vefat eden Osman Öztürk'ün ailesini de ziyaret etti.

27.10.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Ulukaya Şelalesi'nde yürütülen yaya köprüsü, yürüyüş yolu yapım ve ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulus ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baba ocağının bulunduğu Ulus ilçesi Ulukaya köyünü ziyaret etti. Bakan Tunç, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından doğal sit alanı ilan edilen ve 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenen Ulukaya Şelalesi ve Ulukaya Kanyonu'nda yürütülen çalışmaları inceleyerek, son durumu hakkında bilgi aldı. Bölgede gerçekleştirilen yaya köprüsü, yürüyüş yolu yapımı, sel ve taşkınlara karşı koruma, ıslah çalışmalarını yerinde gören Bakan Tunç, Ulus'a bağlı Kadı köyünde vefat eden 51 yaşındaki Osman Öztürk'ün ailesini de ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Aile ile görüşen Tunç, Ulus'taki programının ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Öztürk, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, AK Parti, Kültür, Çevre, Ulus, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulukaya Şelalesi'nde Çalışmaları İncelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 04:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulukaya Şelalesi'nde Çalışmaları İncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.