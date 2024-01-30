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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Verilen yargı kararları eleştirilebilir - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Verilen yargı kararları eleştirilebilir

Antalya'da düzenlenen HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı kararlarının eleştirilebileceğini ve eleştirilmesi gerektiğini belirtti. Tunç, sosyal medyada yapılan ağır ve haksız eleştirilere karşı olduklarını vurgulayarak, son 2 yılda 24 milyon davada karar verildiğini açıkladı. Ayrıca, Türk yargısının bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirdiğini ve hatalı kararların yargı mekanizması içerisinde düzeltilebileceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Verilen yargı kararları eleştirilebilir
30.01.2024 - 11:58,
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Antalya'da düzenlenen HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Verilen yargı kararları eleştirilemez mi? Elbette eleştirilebilir, eleştirilmelidir de. Eleştirilecek ki en doğru karara ulaşılabilsin. Sosyal medyada bir algı oluşturarak 'İşte adalet budur' şeklindeki eleştirileri ağır ve haksız buluyoruz. Son 2 yılda 24 milyon davada karar verildi" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'da bulunan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesislerinde gerçekleştirildi.

"'İşte adalet budur' şeklindeki eleştirileri ağır ve haksız buluyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet mülkün temelidir, adalet her şeyin yerli yerine konulmasıdır. Toplumsal barışısın sigortasıdır. Her zaman her yerde söylüyoruz, en iyi reform kötü uygulayıcının elinde en kötü mevzuat olarak ortaya çıkabilir. Verilen yargı kararları eleştirilemez mi? Elbette eleştirilebilir, eleştirilmelidir de. Eleştirilecek ki en doğru karara ulaşılabilsin. Bu eleştirileri yaparken birkaç karar üzerinden yola çıkılarak, tüm yargı mensuplarımızı 24 bin hakim ve savcımızın verdiği milyonlarca kar var. Özellikle ilk derecede verilmiş henüz daha kesinleşmemiş, kanunun yolu denetiminden geçmemiş kararları hemen sosyal medyada bir algı oluşturarak 'İşte adalet budur' şeklindeki eleştirileri ağır ve haksız buluyoruz. Bu eleştirileri yapılırken özellikle yargının kendi mekanizması içerisinde bunların düzeltileceğini bilmemiz gerekir. Türk yargısının siyasi veya başka bir konumla yıpratılmasına müsaade etmememiz gerekir" dedi.

"Son 2 yılda 24 milyon davada karar verildi"

Yargının ağır bir iş yükü olduğuna dikkat çeken Tunç, "Yargımız bu iş yükünün altından kalkıyor mu kalkamıyor mu? Eksiklerimiz var, yapılması gerekenler var, yargının hızlanması gerekir. Geciken adalet değildir. Mahkemenin bir an önce sonuçlandırılması önemlidir. 2022 yılında Cumhuriyet savcılıklarında 5 milyon 40 bin karar veridi. Ceza mahkemelerinde 1 milyon 916 bin karar, hukuk mahkemelerinde 2 milyon 688 bin karar, idare ve vergi mahkemelerinde 386 bin karar, bölge adliye ve idare mahkemelerinde 1 milyon 471 bin karar verildi. Yargıtay ve Danıştay tarafından ise 643 bin karar verildi. Toplamda baktığımız zaman 12 milyondan fazla karar verildi. 2023 yılında ise Cumhuriyet savcılıklarında 5 milyon 180 bin karar veridi. Ceza mahkemelerinde 1 milyon 909 bin karar, hukuk mahkemelerinde 2 milyon 856 bin karar, idare ve vergi mahkemelerinde 532 bin karar, bölge adliye ve idare mahkemelerinde 1 milyon 477 bin karar verildi. Yargıtay ve Danıştay tarafından ise 445 bin karar verildi. Toplamda baktığımız zaman 12 milyondan fazla karar verildi. Son 2 yılda 24 milyon davada karar verildi" ifadelerine yer verdi.

"Türk yargısı bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmeye devam ediyor"

2024 yılında önlerinde 11 milyondan fazla derdest dosya bulunduğunu ifade eden Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargı mensuplarımız inşallah bu 11 milyon dosyayı bitirerek, dosya sayısını azaltacak. Milyonlarca dosya var ama hem sosyal medyada hem de basının önüne düşen bazı olaylarda nasıl haksızlık yapıldığını görmek mümkün. Tabii bu eleştirilere yol açacak kararların olmaması da milletimizin yargımızdan beklentisidir. Bu eleştiriler en aza indirilmesini yargımızdan, savcı ve hakimlerimizden beklediğimiz bir husustur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmeye devam ediyor. Yargının hatalı kararları yargı mekanizması içerisinde düzeltilebilir. Bu noktada teftiş kurullarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor."

Toplantı HSK Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit'in Bakan Tunç'a çeşitli hediyelerinin taktimi ve anı fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Verilen yargı kararları eleştirilebilir - Son Dakika


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