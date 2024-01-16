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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacak - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını belirtti. Tunç ayrıca, Adalet Akademisi'nin önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, hakim ve savcıların eğitimlerinden geçmelerinin önemine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi\'ni kamuoyuyla paylaşacak
16.01.2024 - 14:46,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Önümüzde bir Yargı Reformu Strateji Belgemiz var. Bunun hazırlık çalışmaları da tamamlanmak üzere. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra oradaki hedefleri gerek yasamasıyla, gerek yürütmesiyle, gerek yargısıyla gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen Meslek İçi Eğitim Değerlendirme ve Önerileri Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Adalet Akademisi bünyesinde bulunan 'Kanuni Kütüphanesi'ni gezen Bakan Tunç, gerçekleştirdikleri toplantıda akademideki eğitimler ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla alakalı istişarelerde bulunduklarını dile getirdi. Tunç, Adalet Akademisi'nin güven veren bir adalet için önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, adalet uygulayıcılarının bu eğitimlerden geçmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılmalarıyla ilgili olarak Adalet Akademisi'nde üç kez eğitim alma zorunluluğunu getirdiklerini söyleyerek, bununla ilgili yönetmelik çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Bakan Tunç, gezdiği Kanuni Kütüphanesi'nin yapımının da tamamlandığını aktararak şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde bir Yargı Reformu Strateji Belgemiz var. Bunun hazırlık çalışmaları da tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra oradaki hedefleri gerek yasamasıyla, gerek yürütmesiyle, gerek yargısıyla gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Mevzuatımızın daha da iyileştirilmesi anlamında önemli kanun değişiklikleri, önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin destekleriyle inşallah gerçekleşecek."

Adalet Akademisi'nin aynı zamanda yayınlar yaparak da önemli görevleri yerine getirdiğini ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Türkiye Adalet Akademimiz hakim ve savcı adaylarımızın, 2024 yılından itibaren de hakim ve savcı yardımcılarımızın meslek öncesi eğitimlerini gerçekleştirmek, hakim ve savcılarımızın da meslek içi eğitimlerini gerçekleştirmek anlamında idari, bilimsel, mali özerkliğe sahip önemli bir kurumumuz. Bu kurumun daha da güçlendirilmesi anlamında gayret gösteren başta sayın başkanımız, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerimiz, akademide eğitim veren Yargıtay üyelerimiz, uygulayıcılarımıza çok teşekkür ediyorum."

Akademide düzenlenen toplantıya Bakan Tunç'un yanı sıra hakim ve savcı adayları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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