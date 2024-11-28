Adalet Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştay'ın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sunumunun öncesinde, muhabirlerin komisyon üyelerinin bulunduğu sıraların ön tarafına alınmamasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Muş, yeni bir uygulamanın olmadığını, kameramanların ve foto muhabirlerinin çekim yaptığını, muhabirlerin içeri alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Bu sırada bazı CHP milletvekilleri ile MHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra Komisyon Başkanı Muş, oturuma ara verdi.

Aranın ardından Adalet Bakanı Tunç, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.