Adalet Bakanlığı ve Kızılay'dan Eğitim Protokolü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Kızılay ile imzalanan protokole ilişkin "Protokolümüz ile çocuk tutuklu ve hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerin eğitimlerinin desteklenip mesleki gelişim atölyelerinin oluşturulması hususları iş birliği kapsamına alınmıştır" dedi.

Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı. Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Gürlek, Türk ceza infaz sisteminin; cezalandırmanın ötesine geçerek bireyin yeniden topluma kazandırılmasını amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı ifade ettiğini söyledi. Gürlek, "Bu yaklaşımın temel hedefi; hükümlülerin yeniden suç işlenmesinin önlenmesi, bireysel sorumluluk bilincini güçlendirmesi ve tahliye sonrası yaşamlarına hazırlamaktır. Bu doğrultuda ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde, eğitimden psiko-sosyal desteğe, manevi rehberlikten mesleki gelişime kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülen iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri infaz sistemimizin niteliğini her geçen gün daha ileriye taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ceza infaz kurumlarımızda 80 bin 978 hükümlü ve tutuklu çeşitli eğitim programlarına katılmaktadır"

Modern dünyanın en önemli yapı taşlarından birinin eğitim olduğunu aktaran Gürlek, bireyin yaşamla bağ kurmasında ve toplumsal uyum sürecinde eğitim, vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıktığını vurguladı. Gürlek, "Bu doğrultuda, ceza infaz kurumlarımızda 80 bin 978 hükümlü ve tutuklu ortaöğretimden doktora düzeyine kadar çeşitli eğitim programlarına katılmakta, sınavlara girmektedir. 73 Mesleki Eğitim Merkezimizde (MESEM) eğitim alan 2 bin 272 hükümlü, temel eğitimlerini tamamlarken sanayi, hizmet ve üretim sektörlerinde geçerli meslekler edinmektedir. Çocuk hükümlü ve tutuklular için kurulan 6 Çok Programlı Anadolu Lisesinde 256 çocuğumuz örgün eğitimlerini halen sürdürmektedir. Ayrıca 2026 yılı ilk 3 ayında 4 bin 533 halk eğitim kursu açılmış, bu kurslara 71 bin 464 hükümlü ve tutuklu katılım sağlamıştır. Açtığımız 11 Adalet Halk Kütüphanesi ve kütüphane iş birlikleri sayesinde, hükümlü ve tutuklular 24 milyon kitabın yer aldığı yaygın bir kaynak havuzuna erişmektedir. Kitap okuma oranları her yıl düzenli olarak artmakta olup; 2026 yılında 1 milyon 340 bin 953 kitap okunmuştur" açıklamasında bulundu.

"Türk Kızılay, Bakanlığımız için her zaman değerli bir paydaş olmuştur"

İyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetlerinin başarısı, güçlü kurumsal iş birlikleriyle daha da arttığına dikkati çeken Gürlek, "Bu noktada, köklü geçmişi, yaygın teşkilat yapısı ve insani yardım alanındaki tecrübesiyle Türk Kızılay, Bakanlığımız için her zaman değerli bir paydaş olmuştur. Türk Kızılay ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde ise 2021 yılından itibaren görüntülü görüşme ücretlerinin karşılanması, anaokulu ve oyun alanlarının tefrişat ihtiyaçlarının giderilmesi, Kızılay Butiklerin kurulması, atölyelerin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. 12-18 yaş grubu çocukların ve yanında 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlü tutukluların görüntülü görüşme ücretlerinin desteklenmesi, en önemli başlıklardan biri olmuştur; ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen çocuklar ile yanında çocuğu bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara görüşme desteği sağlanmıştır. Bu uygulama, aile bağlarının korunması ve çocukların psiko-sosyal gelişiminin desteklenmesi açısından son derece kıymetlidir" diye konuştu.

Bakan Gürlek, imzalanan yeni protokol ile iş birliğinin daha da ileriye taşındığını belirterek "Yeni protokol ile hedef kitlenin ve yürütülecek faaliyetlerin genişletilmesi, ceza infaz kurumlarının yanı sıra denetimli serbestlik müdürlüklerinin de protokol kapsamına alınması ile çalışmalarımız daha bütüncül bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Mesleki eğitim faaliyetleri iyileştirme ve topluma kazandırma sürecinde etkin bir role sahip olduğundan yeni protokolümüz ile çocuk tutuklu ve hükümlü ve Denetimli serbestlik yükümlülerin eğitimlerinin desteklenip mesleki gelişim atölyelerinin oluşturulması hususları iş birliği kapsamına alınmıştır" şeklinde konuştu.

"Biz bir iyilik köprüsüyüz"

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise yardım faaliyetlerini gönüllüler ile sürdürdüklerini dile getirerek ayrım gözetmeksizin herkesin onurlu bir yaşamı hak ettiğini söyledi. Yılmaz, "Biz bir iyilik köprüsüyüz. Biz milletimizin yardım eliyiz ve ceza infaz kurumlarındaki ya da denetimli serbestlikteki her bir genç, her bir çocuk, her bir bebek, her bir kadın, her bir kişi aslında bizim için çok önemli bir hedef topluma yeniden kazandırmak adına" değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan her bir protokolün projelerin daha da yaygınlaşmasına ve farklı projelere evrilmesine katkı sağladığını söyleyen Yılmaz, "Ben inanıyorum ki sahadaki ekiplerimiz bize çok daha farklı projelerle gelecek ve bizler o insanların tekrar topluma kazandırılması anlamında bir katkımız olursa çok mutlu olacağız, gurur duyacağız" dedi. - ANKARA