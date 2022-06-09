Adalet Komisyonu toplandı - Son Dakika
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Adalet Komisyonu toplandı

09.06.2022 16:10

Adalet Komisyonu toplandı Adalet Komisyonu Basın Kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu toplandı

ANKARA - Adalet Komisyonu Basın Kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon devam etti.

Adalet Komisyonu toplandı
Adalet Komisyonu toplandı
Adalet Komisyonu toplandı
Adalet Komisyonu toplandı
Adalet Komisyonu toplandı
Adalet Komisyonu toplandı
Adalet Komisyonu toplandı
Adalet Komisyonu toplandı
Adalet Komisyonu toplandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Komisyonu toplandı - Son Dakika

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