Adalet Komisyonu toplandı

Adalet Komisyonu Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon devam etti.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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