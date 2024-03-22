Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Adayı Osman Koç, Başkan Böcek\'i destekleyeceğini açıkladı

Politika

Adalet Partisi (AP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, Başkan Böcek lehine adaylıktan çekildiğini ve Böcek'i destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Adalet Partisi (AP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, Düzenlenen toplantıyla adaylıktan mevcut büyükşehir belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek lehine adaylıktan çekildiğini ve Böcek'i destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Koç, "Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz genel seçimlerde ATA ittifakı olarak kendilerine gönül veren seçmenlerle birlikte bir başarıya imza attıklarını söyleyen Osman Koç, "Bu süreçte ATA ittifakının kurulmasında büyük emeği geçen, ATA ittifakına önderlik yapan Türk İttifakı Partisi Genel Başkanımız Sayın Mehmet Sağlam'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ittifakı Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Sağlam Bey'in Antalyamızda, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'i destek açıklamasının ardından bizler de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'i desteklemek adına, Antalyamız için, devletimiz için, memleketimiz için, siz değerli hemşehrilerimiz için, Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Adaylığından çekilmiş bulunmaktayım. Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA