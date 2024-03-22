Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Adayı Osman Koç, Başkan Böcek\'i destekleyeceğini açıkladı

Adalet Partisi (AP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, Başkan Böcek lehine adaylıktan çekildiğini ve Böcek'i destekleme kararı aldıklarını açıkladı.
Adalet Partisi (AP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, Düzenlenen toplantıyla adaylıktan mevcut büyükşehir belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek lehine adaylıktan çekildiğini ve Böcek'i destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Koç, "Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Geçtiğimiz genel seçimlerde ATA ittifakı olarak kendilerine gönül veren seçmenlerle birlikte bir başarıya imza attıklarını söyleyen Osman Koç, "Bu süreçte ATA ittifakının kurulmasında büyük emeği geçen, ATA ittifakına önderlik yapan Türk İttifakı Partisi Genel Başkanımız Sayın Mehmet Sağlam'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ittifakı Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Sağlam Bey'in Antalyamızda, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'i destek açıklamasının ardından bizler de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'i desteklemek adına, Antalyamız için, devletimiz için, memleketimiz için, siz değerli hemşehrilerimiz için, Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Adaylığından çekilmiş bulunmaktayım. Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin sonucu olarak değerlendirdi. Kayseri'nin sanayi potansiyelini vurgulayan Bakan Kacır, yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması ve Ar-Ge merkezi sayısının artırılması konusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in projelerini açıkladığı lansman toplantısına katıldı.
CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.
Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini ve ekonominin kötü yönetildiğini savundu. Uysal, Vahit Aydın'ı başarılı bir belediye başkanı olarak gördüğünü ve onu Allah'a ve halka emanet ettiğini belirtti. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildikten sonra Vahit Aydın'ın projeleri tanıtıldı. Aydın, Gökçesu'ya meslek lisesi, Kur'an kursu ve yeni tekstil atölyesi yapacağını vaat etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul ziyareti kapsamında, Galeri Eyüp Sultan'da 'Geçmişin İzinde Hat Sergisi'ni ziyaret etti. Hat tablolarını inceleyen Fidan, tablolar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fidan, daha sonra, Fatih Camii yerleşkesinde kurulan 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi. Fatih Belediyesi Kütüphanesi'ni ziyaret eden Bakan Fidan, burada gençlerle sohbet etti. Fidan, İstanbul Eyüp Sultan'da da esnaf ziyaretinde bulundu.
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