AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı"

01.08.2022 13:58
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı"

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taraflara güven veren diplomasisi çözümler üretmeye devam ediyor. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Tüm dünya için hayırlı olsun. Bu sürecin sorunsuz işlemesini umuyoruz. Türkiye, krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karadeniz, AK Parti, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı" - Son Dakika
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