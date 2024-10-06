Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gazze\'deki Saldırıları Kınadı

Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, sivillerin katledilmesini, çocukların ve kadınların acımasızca öldürülmesini kınayan, lanetleyen, dünyayı bu konuda harekete geçmeye çağıran mesajlar verdi.

Karalar saldırıların başladığı günden bu yana halka hitap ettiği birçok noktada İsrail'in Gazze'de uyguladığı ve soykırıma varan katliamları gündeme getirip, durdurulması çağrısında bulundu. Başkan Zeydan Karalar vahşeti her fırsatta telin ederek, "Dünyanın gözü önünde çocuklar, kadınlar, siviller öldürülüyor. Bütün dünyanın gözü önünde, hiç olmayacak bir şey gerçekleştiriliyor ve savaş dışı sayılan bir nokta, hastane yerle bir ediliyor. Sadece bir hastanede 500 civarında masum insan ölüyor ama dünya sessiz. Toplamda ölen insan sayısı 50 bine yaklaştı. Katledilen kadın ve çocukların sayısı 30 bine ulaşmak üzere ve sayı giderek artıyor. Bu durum dünyanın geleceği açısından çok endişe verici. Biz bu vahşeti lanetliyoruz, dünyayı, Avrupa'yı, Amerika'yı bu olaylara bir önce müdahale edip durdurma çağrısında bulunuyoruz" mesajını aradan geçen süre boyunca vermeye devam etti.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmalarda da Gazze'deki sivil halka yönelik kırım ve zulmü muhtelif zamanlarda dile getirdi, kınadı ve lanetledi.

Başkan Zeydan Karalar, Şiddete Dur temasıyla gerçekleştirilen 31. Altın Koza Film Festivali'nin emek, onur ve büyük ödül törenlerinde yaptığı konuşmalarda da İsrail'in Filistin'e yönelik, sivillere zarar veren, çocukların katledilmesine neden olan saldırılarını kınadı ve bir an önce durdurulması çağrısında bulundu. - ADANA