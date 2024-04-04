Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçelerde mazbata törenine katıldı - Son Dakika
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Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçelerde mazbata törenine katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçelerde mazbata törenine katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde mazbata törenlerine katıldı. Karalar, ilçe belediyelerinde düzenlenen devir teslim törenlerinde halka hitap etti ve önemli hizmetlerin yapıldığını belirtti.

04.04.2024 12:21  Güncelleme: 12:26
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalara, Çukurova, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde mazbata törenine katıldı.

Karalar, Çukurova, Yumurtalık ve Karataş ilçe belediyelerinde düzenlenen mazbata devir teslim törenlerine katıldı. Mitinge dönüşen devir teslim törenlerinde halka hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Selahattin Eyyubi, Karacaoğlan ve PTT Evleri mahallelerini kapsayan Büyükşehir'in düzenlediği iftar programında da bölge sakinleriyle buluştu.

Mazbata ve devir teslim törenlerinde toplanan Adanalılara hitap ederek; CHP'li ilçe belediye sayısını artırmak için Adana'nın dört bir yanında çok çalıştıklarını ve önemli hizmetler götürdüklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, çalışırken kesinlikle ayrım yapmadıklarını, hizmeti adaletli, tarafsız götürdüklerini bildirdi. Bundan sonra daha çok çalışmaya ve halka daha fazla hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bu can bu bedende olduğu sürece hemşerilerime hizmet edeceğim" dedi.

9 ilçe belediye başkanlığını alarak tarih yazdıklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, Çukurova Belediyesi önünde ilçe belediye başkanları ile birlikte gökyüzüne barış güvercinleri saldı.

Sabah saatlerinde ise; Çukurova, Seyhan, Yüreğir, İmamoğlu, Yumurtalık, Ceyhan, Karataş, Aladağ, Tufanbeyli ilçe belediye başkanları Başkan Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçelerde mazbata törenine katıldı - Son Dakika

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