CHP'nin 101. Yıl Dönümü Töreni Adana'da Kutlandı - Son Dakika
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Politika

CHP'nin 101. Yıl Dönümü Töreni Adana'da Kutlandı

Adana'da CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu. CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, partinin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladıklarını ve bağımsız Türkiye için çabaladıklarını belirtti.

09.09.2024 13:17
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Adana'da CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulan programda İstiklal Marşı okundu.

Tanburoğlu, partinin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi bugün de bağımsız Türkiye için çabaladıklarını belirten Tanburoğlu, demokrasi mücadelesini kimseyi ötekileştirmeden sürdürdüklerini anlattı.

Törene, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'nin 101. Yıl Dönümü Töreni Adana'da Kutlandı - Son Dakika

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