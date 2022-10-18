Adana politika haberleri: Karataş'tan internet yasasına tam destek - Son Dakika
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Adana politika haberleri: Karataş'tan internet yasasına tam destek

18.10.2022 11:47
Adana politika haberleri: Karataş'tan internet yasasına tam destek

Adana politika haberi | MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş halk arasında dezenformasyon yasası olarak bilinen kanuni düzenlemeye tam destek verdi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş halk arasında dezenformasyon yasası olarak bilinen kanuni düzenlemeye tam destek verdi. Başkan Karataş, " Hiç kimse öküz altında buzağı aramaya kalkmasın. Bundan böyle yalan haber yayan tehdit ve Şantaj yapan kamuoyu üzerinde algı oluşturmaya kalkan ve doğruyu perdelemek isteyen kim varsa bunun hesabını verecek" diye konuştu.

Geçmişte sosyal medya üzerinden oluşturulan algılarla gezi Ayaklanmasının yaşandığını hatırlatan Başkan Karataş, " Bu sosyal medya ve internet öyle bir alem ki eğri ile doğru sapla saman birbirine rahatlıkla karıştırılabiliyor. İşte bu yasa doğrudan ayıracak sapla samanı birbirine karışmasının önüne geçecek. Vatandaş kendi sorumluluğunu bilecek gazeteci meslek ilkelerine uyuyacak sorumluluk sahibi olacak. Öyle klavye başına geçip de fitne ve fesat kuyusu kazma devri sona ermiştir. Kişileri kurum ve kuruluşları töhmet altında bırakıcı haberler ve paylaşımlar bundan böyle sadece sahibinin başına bela olacaktır" dedi.

Türkiye'de istismar edildi

Türkiye'de basın özgürlüğünün düşünce ve ifade hürriyetinin sürekli istismar edildiğini dile getiren MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş, "Bir takım içerdeler bu istismar yolunun kapatılmış olmasından büyük rahatsızlık duyuyor. Çünkü yalandan beslendikleri için kursakları kapanıyor algıyla yürüdükleri yolları kapanıyor tehditle ve şantajla inşa ettikleri planlar bozuluyor. Bu durumdan onlar rahatsız olmayacak da biz mi olacağız?" ifadelerini kullandı.

Çok dikkatli olsunlar!

Eli kalem tutan herkesin ve yanı sıra sosyal medyada cirit atan algı meraklılarının bundan böyle çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan il başkanı Karataş, " Biz bu durumdan rahatsız değiliz. Dikkatli olması gerekenler zaten belli. Onlara tavsiyemiz bundan sonra yazdıklarına ve çizdiklerine dikkat etmeleri yalandan dolandan ve her türlü hilebazlıktan uzak durmaları insanların onur şeref ve haysiyetleriyle uğraşarak itibar suikasti yapmamaya çalışmaları yönünde olacaktır. Aksi halde karşı karşıya kalacakları ağır cezalar karşısında bize de sadece yargıyı alkışlamak düşecektir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Karataş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adana politika haberleri: Karataş'tan internet yasasına tam destek - Son Dakika

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