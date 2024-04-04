Adem Uzun, Sivas Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Sivas Belediye Başkanı seçilen Adem Uzun görevi devraldı.

Büyük Birlik Partisinden Sivas Belediye Başkan adayı gösterilen Adem Uzun, 31 Mart Yerel Seçimlerde yüzde 43 oy alarak belediye başkanı seçildi. Uzun için devir teslim töreni düzenlendi. Sivas Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen törenle Başkan Uzun, eski Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den görevi devraldı.

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Belediye Başkan Yardımcısı Sivas'ta

Devir teslim töreninin ardından Belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Başkan Uzun, "Seçim zamanında bir söz vermiştim. 'Sivas şehri, kadınların ve gençlerin şehri olacak. Artık şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz' demiştim. Buradan size ilk müjdemi veriyorum. '1 Belediye Başkan yardımcımız kadın olacak, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Belediye Başkan yardımcısı bizim dönemimizde olacak' demiştim. İlk imzamız, ilk yapacağımız icraat bu oldu. Kadınlarımız Belediyemize gelsin, kendilerine bir muhatap bulsun, Sivas'a dışarıdan gelenler çarşıda, pazarda her yerde kadınlarımızı görsün. Esra Hanım bu anlamda yapacağımız ilk adım. Kendisine başarılar diliyorum. Benim ile siz kadınlarımız arasında köprü kuracak olan Başkan yardımcımız şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Bu şehre hep birlikte sahip çıkacağız"

Şehirde çok güzel işleri hep birlikte başarmak istediğini vurgulayan Belediye Başkanı Adem Uzun, "Artık değişim, yenilik dediniz. Sizler mesajınızı verdiniz, bizler mesajınızı aldık. Bundan sonraki süreçte çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Yeni bir Sivas, üreten bir Sivas'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Birçok projeyi söz verdik. Hepsini tek tek başaracağız. Alevi'sinden, Sünni'sine, sağcısından, solcusuna bütün farklı görüşlerin başkanıyım. Bunu herkes böyle bilsin. Belediye'de çalışan arkadaşlarıma şu mesajı veriyorum; herkes sakin olsun, rahat olsun. Ben beş yıllığına geldim. Halkımız beş yıllığına bana yetki verdi. Sizler burada kalıcısınız. Herkes işinin başında çalışmaya devam etsin. Bu şehir hepimizin, bu şehre hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Uzun, makamda tebrikleri kabul etti. - SİVAS