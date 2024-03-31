Adıyaman\'da Mahalli İdareler Genel Seçimi Başladı

Politika

31 Mart2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Adıyaman'da vatandaşlar saat 07.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oy kullanılacak okullara gelen ve gerekli hazırlıkları yapan görevliler, listeleri asarak pusulaları kontrol etti. Saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemine geçildi. Adıyaman'da seçmenler belediye başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için oy kullanıyor. Adıyaman'da bin 582 sandıkta 412 bin 272 seçmen sandık başına gidiyor. Depremin vurduğu kent merkezinde okulların yanında 2 konteyner kent ve 1 prefabrik kentte oy kullanılıyor. - ADIYAMAN