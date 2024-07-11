Adıyaman'ın tarihi ve sosyal yapıları 2025 yılında eski canlılığına kavuşacak - Son Dakika
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Politika

Adıyaman'ın tarihi ve sosyal yapıları 2025 yılında eski canlılığına kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ı tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldırarak, 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacaklarını bildirdi. Bakan Kurum, deprem bölgesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ve afetzedeleri kalıcı konutlarına kavuşturmak için önemli mesafe kat ettiklerini belirtti. Şehir merkezinde 4 bin 500 konut teslim edildiğini ve kırsalda 39 bin 500 konutun inşasına başlandığını ifade eden Kurum, Adıyaman'ı her yönüyle kalkındırmaya devam edeceklerini vurguladı.

11.07.2024 23:29
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ı tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldırarak, 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Kurum deprem bölgesine yönelik çalışmalarını Adıyaman'da sürdürüyor.

Bu kapsamda Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, 6 Şubat 2023'ten bu yana deprem bölgesine yönelik inşa ve ihya çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz, belediyemiz, STK'larımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle, afetten bu yana depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve onları yeni yuvalarına kavuşturmak için önemli mesafe kat ettik. Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman'ımızı da her yönüyle kalkındırmaya devam edeceğiz. Şehrimizin, tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldıracak, inşallah 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız."

Afetzedeleri kalıcı konutlarına kavuşturmak için çalıştıklarını aktaran Kurum, "Valiliğimiz, Belediyemiz, STK'larımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle, afetten bu yana depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve onları yeni yuvalarına kavuşturmak için önemli mesafe kat ettik. Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman'ımızı da her yönüyle kalkındırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tamamlanan konutların sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Kurum, "Şehir merkezinde 4 bin 500 konut teslim edildi. Kırsalda, 39 bin 500 konutumuzun inşasına başladık. Bize düşen bu çalışmaları bir an önce bitirmek, eksik varsa tamamlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Afet Koordinasyon toplantısına Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, ilçe belediye başkanları ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adıyaman'ın tarihi ve sosyal yapıları 2025 yılında eski canlılığına kavuşacak - Son Dakika

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