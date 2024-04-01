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Adıyaman'ın Tut ilçesinde AK Parti adayı Ercan Öncebe seçimi kazandı - Son Dakika
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Politika

Adıyaman'ın Tut ilçesinde AK Parti adayı Ercan Öncebe seçimi kazandı

Adıyaman\'ın Tut ilçesinde AK Parti adayı Ercan Öncebe seçimi kazandı

Tut ilçesinde yapılan seçimlerde AK Parti adayı Ercan Öncebe, CHP'nin adayını geride bırakarak belediye başkanı seçildi.

01.04.2024 10:55  Güncelleme: 11:00
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde AK Parti adayı Ercan Öncebe, seçimin galibi oldu.

Tut ilçesinin CHP'li Belediye Başkan Mehmet Kılıç'ın aday olmadığı seçimlerde AK Parti'den Ercan Öncebe, CHP'den Muttalip Gültekin ve diğer parti adayları yarıştı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ercan Öncebe bin 131 oy alarak Tut Belediye Başkanı seçildi. CHP'nin adayı Muttalip Gültekin ise bin 67 oy aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçilen Ercan Öncebe, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek, "İlçemiz için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Seçim bitti şimdi ilçemize hizmet etme vakti geldi. Herkesin başkanı olacağım, depremin ve selin büyük hasara neden olduğu ilçemize hizmet etmek için gayret göstereceğim" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adıyaman'ın Tut ilçesinde AK Parti adayı Ercan Öncebe seçimi kazandı - Son Dakika

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