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Mustafa Varank, Adıyaman, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Varank: '2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz' - Son Dakika

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