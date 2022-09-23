Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Açılış Töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Açılış törenine gelen katılımcılar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADIYAMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Açılış Töreninde konuştu. (1)
Son Dakika › Politika › Bakan Varank: '2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz' - Son Dakika