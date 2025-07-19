Adli Tatil Başlıyor

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 'adli tatil' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adalet hizmetlerimizin kesintisiz şekilde sürdürülmesi adına ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın başlayacak adli tatilin 1 Eylül 2025 tarihine kadar süreceğini belirterek, "Adli tatil süresince; nöbetçi mahkeme ve savcılıklar görevlerini sürdürecek, Ceza Muhakemesi Kanunu 331'inci maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 103'üncü maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 62'nci maddesinde sayılan dava ve işler görülmeye devam edilecektir. Bu kapsamda, adli tatile tabi olan işlerde kanunların tayin ettiği sürelerin bitimi, adli tatile (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlamışsa bu süreler, adli tatilin bittiği günden itibaren; Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca 3 gün uzamış sayılmaktadır. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adalet hizmetlerimizin kesintisiz şekilde sürdürülmesi adına ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Adli tatil dönemini değerlendirecek yargı mensuplarımıza ve personelimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil diliyorum" ifadelerini kullandı.