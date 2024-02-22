Afganistan Dernekleri Başkanı Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu - Son Dakika
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Politika

Afganistan Dernekleri Başkanı Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu

Afganistan Dernekleri Başkanı Beylikdüzü\'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, İstanbul Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladı. Daha önce de BBP'den İstanbul milletvekili adayı olduğu ortaya çıkan Sadat'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki ''Afganların bağımsız adayı'' ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı. Afganların kimlik alamadığını, kolay bir şekilde banka hesabı açamadığını ve ikamet belgelerinin iptal edilerek sınır dışı edilmelerinden dem vuran Sadat, seçim vaadinin bu sorunları çözmek olduğunu duyurdu.

22.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:38
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Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden bağımsız belediye başkan adaylığını duyurdu. Sadat'ın, 2023'teki Genel Seçimler'de ise Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) İstanbul milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Türk vatandaşı olan Afgan uyruklu Ezatullah Sadat'ın, 400 bin nüfuslu Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu

"AFGANLARIN BAĞIMSIZ ADAYI"

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Sadat, adaylığını Facebook hesabından duyurdu. Sadat'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "Afganların bağımsız adayı" ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

VAATLERİ DE ENTERESAN

Afganların kimlik alamadığını, banka hesabı açamadığını ve ikamet belgelerinin iptal edilerek sınır dışı edilmelerinden dem vuran Sadat, seçim vaadinin bu sorunları çözmek olduğunu açıkladı.

İşte o paylaşım:

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu

DAHA ÖNCE DE BBP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞ

İddiaya göre Türk vatandaşı olduktan sonra İzzet Sadat ismiyle tanınan Sadat'ın, BBP'den 2023 yılındaki genel seçimlerde milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. İstanbul 2. bölgeden 6. sırada milletvekili adayı gösterilen Sadat'ın BBP'de ilçe başkanlığı görevi yürüttüğü de öğrenildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Afganistan Dernekleri Başkanı Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Ümit Yurtsever: Ben aslında Hatay'dan bekliyordum yarısı Suriyeli devam edin akpye oy vermeye gün gelecek kendi ülkenizde hor görüleceksiniz 333 26 Yanıtla
  • osman şahin: Bir ülkede gerçek demokrasi hak hukuk adalet olduktan sonra etnik kökenler diller o ülkenin kültür zenginliğidir ama maalesef bu ülkenin kadim halkı Kürtler mecliste Kürtçe konuşunca bilinmeyen dil diye geçiyor ve kürdün mikrofonu kapatılıyor 81 230 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Ohhh basladilarmi ey oy verip bunlara sebep olanlar eserinizle ovunun 272 15 Yanıtla
  • müslüm yılmaz: Ülkeyi bu hala getiren AKPliler utansın. 236 17 Yanıtla
  • Ziya Öner: Emekli bir vatandaşım seyyanen yoksa oyum İMAMOĞLU'na 147 31 Yanıtla
  • Ziya Öner: 1 Nisan sabahı tekrar yine yeniden HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK... 147 23 Yanıtla
  • Ali Arslan: Ülkenin demografik yapısının bozulmasının en güzel örneklerinden biri, eyy milletim ülkene sahip çık, sen kan ile irfan ile kurulmuş bu ülkenin temel taalarisin ülkemize şimdi sahip cikmazsak ileride yaşanacak olayların Allah korusun parcalanmanin önünü alamayiz,bu ortamı yaratanlara asla oy vemeryin 146 7 Yanıtla
  • Ziya Öner: Emekliye seyyanen yoksa benden de akp ye ve kuruma oy moy yok... 123 26 Yanıtla
  • Emre Kılıç: Yavaş yavaş korktugumuz başımıza geliyor 97 5 Yanıtla
  • Furkan: olamazmı? Hani cumhiriyetin Demokrasisi? İşinize gelince Almanya avrupa diye böğürürsünüz, Almanyada Avrupada böyle yabancı kökenli çok milletvekili,belediye adayları,başkanları var. Sorun nerde birisi bana mantıklı bir açıklama yapabilirmi? Yoksa işinize gelincemi Avrupada hayat güzel demokrasi var Türkiyede yok oluyor? 14 63 Yanıtla
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