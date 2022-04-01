Afganlar, ABD'nin Varlıklarını Dondurmasını Fotoğraf Sergisiyle Protesto Etti - Son Dakika
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Afganlar, ABD'nin Varlıklarını Dondurmasını Fotoğraf Sergisiyle Protesto Etti

01.04.2022 13:16
Afganlar, ABD'nin Varlıklarını Dondurmasını Fotoğraf Sergisiyle Protesto Etti

KABİL, 1 Nisan (Xinhua) — Afgan fotoğrafçı Zirak Malyar Xinhua'ya, "Fotoğraf sergisindeki amacımız, mazlum Afganların acı durumunu dünya topluluğuna göstermek ve dünya topluğunu Afganistan'ın ABD tarafından dondurulan varlıklarını geri almasına yardım etmeye teşvik etmek" dedi. Fotoğraf sergisi aracılığıyla Afganistan'ın yoksulluğunu ve ekonomik sıkıntılarını anlatan Malyar, Afganların ABD'den, bankalarında tutulan Afganistan'a ait varlıkları serbest bırakmasını talep […]

Afganlar, ABD'nin Varlıklarını Dondurmasını Fotoğraf Sergisiyle Protesto Etti

KABİL, 1 Nisan (Xinhua) — Afgan fotoğrafçı Zirak Malyar Xinhua'ya, "Fotoğraf sergisindeki amacımız, mazlum Afganların acı durumunu dünya topluluğuna göstermek ve dünya topluğunu Afganistan'ın ABD tarafından dondurulan varlıklarını geri almasına yardım etmeye teşvik etmek" dedi. Fotoğraf sergisi aracılığıyla Afganistan'ın yoksulluğunu ve ekonomik sıkıntılarını anlatan Malyar, Afganların ABD'den, bankalarında tutulan Afganistan'a ait varlıkları serbest bırakmasını talep ettiğini söyledi.

"Yoksulluk ve Umut" başlıklı sergide yer alan çok sayıda fotoğraf, Afganistan Merkez Bankası'nın yaklaşık 10 milyar ABD doları tutarındaki varlıklarını donduran ABD'yi protesto etmek amacıyla başkentin sokaklarından birinde sergileniyor.

Afganlar, ABD'nin Varlıklarını Dondurmasını Fotoğraf Sergisiyle Protesto Etti
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, ülkenin yoksulluğunu ve ekonomik sıkıntılarını betimleyen bir fotoğraf sergisini gezen insanlar, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Aria/Xinhua)

ABD liderliğindeki birliklerin Afganistan'da yenilgiye uğramasının ve Taliban'ın geçen Ağustos ayında ülkenin yönetimini ele geçirmesinin ardından ABD hükümeti Afgan varlıklarını dondurdu. Bu da savaşın parçaladığı ülkenin zaten kırılgan olan ekonomisini daha da kötüleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden Şubat ayında yayınladığı bir kararnameyle, dondurulan miktarın 3,5 milyar ABD dolarını 11 Eylül kurbanlarının ailelerine ayırdı ve diğer 3,5 milyar dolarını da Afganistan'a insani yardım için tahsis etti. Bu karar Afganistan'da geniş çapta kınandı.

Yardım kuruluşlarının raporlarına göre, yaklaşık 35 milyonluk ülke nüfusunun 22 milyondan fazlası, akut gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor ve yardım edilmediği takdirde de Afganistan insani bir felaketle karşı karşıya kalacak.

Bir başka Afgan vatandaşı olan Sayed Shahir, "Ülkemiz son kırk yıldır süren savaşlar boyunca yapılan dış müdahale nedeniyle ürkütücü zorluklarla karşı karşıya" dedi. Fotoğraf sergisindeki fotoğraflara bakarken Shahir yüksek sesle "Amerika'dan taleplerinin Afganistan'ın dondurulan varlıklarını serbest bırakması olduğunu ve burada sergilenen fotoğrafların dünyaya açık bir mesaj verdiğini" söyledi.

Afganlar, ABD'nin Varlıklarını Dondurmasını Fotoğraf Sergisiyle Protesto Etti
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, ülkenin yoksulluğunu ve ekonomik sıkıntılarını betimleyen bir fotoğraf sergisini gezen bir erkek çocuğu, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Aria/Xinhua)

Afganistan Merkez Bankası tarafından desteklenen sanat sergisinin organizatörleri yaptıkları açıklamada, Afgan yönetimine yaptırım uygulanmasının sıradan Afgan halkının yaşam koşullarını ciddi şekilde etkilediğini bildirdi. Afganistan Merkez Bankası da yaptığı açıklamada, ABD dahil hiçbir ülkenin Afganistan'ın ulusal varlıklarını dondurma hakkına sahip olmadığını kaydetti. Açıklamada, Afganistan Merkez Bankası'nın ifade özgürlüğüne, sosyal adalete, insanlara hizmete inandığı ve uluslararası toplumdan şu anda Afgan halkının yanında durmasını talep ettiği belirtildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Kabil, Afgan, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Afganlar, ABD'nin Varlıklarını Dondurmasını Fotoğraf Sergisiyle Protesto Etti - Son Dakika


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