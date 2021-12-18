Afrika Birliği Dönem Başkanı Tshisekedi: "Zorlukları birlikte atlatacağız" - Son Dakika

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Afrika Zirvesi'nin, Türkiye'nin kıta ülkeleriyle ilişkilerinde tarihe geçecek nitelikte olduğunu belirterek, zorlukları birlikte atlatacaklarını açıkladı.

Tshisekedi ve AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Afrika Zirvesi'nin, Türkiye'nin kıta ülkeleriyle ilişkilerinde tarihe geçecek nitelikte olduğunu belirten Tshisekedi, "Karşılaştığımız sorunların çözümü için uzmanlığa ve yatırıma ihtiyacımız var. Türkiye de özellikle Afrika kıtasına ilgi gösteren ve yanımızda duruş sergileyen bir ülke. Zorlukları birlikte atlatacağız." dedi.

Tshisekedi, Afrika halkları adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin her zaman misafirperver bir ülke olduğunu ve Afrika ülkeleriyle kazan-kazan temelinde bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Türk özel sektörünün Afrika ülkelerinde büyük yatırımları olduğunu belirten Tshisekedi, "Bugün burada yaptıklarımız da yapılanların pekiştirilmesi ve sağlamlaştırılması için atılan adımlardır." diye konuştu.

Tshisekedi, "Afrika'nın önünde birçok zorluklar var. Özellikle altyapı konusunda yapılması gereken çok şey var. Afrika kıtasal serbest ticaret bölgesini ihdas etmek istiyor ve bunun için de kıta ile daha yakın ilişki içinde olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavrüs (Kovid-19) salgınının önemine değinen Tshisekedi, yeni varyantlara da dikkati çekerek sağlık sisteminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu sözlerine ekledi.

"Canlı, kuvvetli ve görünür önderliğiniz bizim için bir ümittir"

Musa Faki Mahamat de Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkilere dikkati çekerek, "Sizin canlı, kuvvetli ve görünür önderliğiniz bizim için bir ümittir." dedi.

Afrika'nın 30 milyon kilometrekarelik alanda 1,3 milyar nüfusa sahip bir kıta olduğunu hatırlatan Mahamat, "Kıtamızın geleceği için 2063 isimli bir entegrasyon dokümanı hazırladık. Afrika ülkeleri olarak birliğimizin içerisinde ekonomik iş birliği yapmaktayız ve bir takım kararlar aldık. Serbest Ticaret Bölgesi de yürürlükte ve bu ilişkilerde önemli bir adımı teşkil ediyor." diye konuştu.

Amaçlarının, sadece Afrika devletleri arasında ticareti artırmak olmadığının altını çizen Mahamat, Türkiye ile de ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Mahamat, "Afrika ülkeleriyle ortaklarımız arasında ticaretin artması da önemli. Bir yol haritası belirledik ve Türk kardeşlerimizle olan ortaklığımızın kapsamı nedir ve beklentimiz nelerdir sorusuna cevap vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin endüstriyel ve ticari olarak önemli bir güç olduğunu dile getiren Mahamat, "Bizim kıtamızın da bir takım istekleri var. Birlikte çalışma konusunda iki taraf da istekli. Sizin Afrika ile bir sömürge geçmişiniz bulunmamakta ve bu, diğer ülkelere göre avantaj teşkil ediyor. Eşit ilişkiler üzerinden iş birliği yapıyoruz." dedi.

"Barış Afrika kıtasının önceliğidir"

Mahamat, Afrika kıtasında barışın önemine değinerek, "Afrika kıtası bugün terörizmin yuvalarında birisi. Kongo, Libya, Mozambik gibi ülkeler aşırıcı grupların hedefi durumunda." ifadesini kullandı.

Terörizmin, uluslararası barışı da tehdit ettiğini belirten Mahamat, "Birleşmiş Milletlerden herhangi bir kalıcı finansal destek alamamaktayız. Oysa bizim kendimizi müdafaa edebilmemiz gerekiyor. İstikrar ve barış olmazsa olmazlardandır ve barış Afrika kıtasının önceliğidir. Farklı alanlarda ortaklıklar kuracağız ama öncelikle barış konusuna eğilmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Mahamat, Afrika'nın temel ürünlerini şimdiye kadar ihraç ettiğini ancak bundan sonra bu ürünleri kendi ülkelerinde değerlendirerek bu noktada kardeşçe bir ilişki kurmak istediklerini belirtti.