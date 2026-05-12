Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törende AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasının ardından konuşan Köksal, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." - ANKARA