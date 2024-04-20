Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi - Son Dakika
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Politika

Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi

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CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bulunan sığınmacıların ruhsatsız iş yerlerini mühürleme kararı aldı. Belediye Başkanı Burcu Köksal, zabıta ekiplerinin işlemlerini yerinde takip ederek dükkanları mühürledi ve mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağını, şehirden ayrılmaları için gerekenin yapılacağını ifade etti.

20.04.2024 08:33  Güncelleme: 08:40
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CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, kentte sığınmacılara ait olduğu tespit edilen ruhsatsız iş yerlerini zabıta ekipleri eşliğinde kendi elleriyle mühürledi. Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sığınmacıları güzel Afyonkarahisar'ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz. Esnafımız kan ağlarken bu memlekette ruhsatsız bir şekilde işletme faaliyetinde bulunuyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 50, 73 oy oranı ile sandıktan zaferle çıkan CHP'li Burcu Köksal, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Köksal'ın ilk icraatlarından biri ise kentte bulunan mültecilere ait ruhsatsız iş yerlerini mühürlemek oldu. Başkan Köksal, seçim çalışmaları sırasında Afyonkarahisarlılara, kentteki mültecileri göndereceğinin sözünü vererek, "Burada hemşehrilerimiz istemiyor. Biz mültecileri bu memlekette istemiyoruz diyorlar. Ben de hemşerilerimin isteği doğrultusunda diyorum ki mültecilere bu memleketten güle güle diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, sığınmacıların ruhsatsız iş yerlerini mühürledi

"AMASIZ, FAKATSIZ GÖNDERECEĞİZ"

Aldığı kararı sosyal medya hesabından duyuran Burcu Köksal'ın, zabıta ekipleriyle birlikte sokağa çıkarak, mültecilere ait kaçak olduğu tespit edileniş yerlerini kendi eliyle mühürlediği görüldü. Köksal, , "Bugün Zabıta Ekiplerimizle birlikte şehrimizde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait iş yerlerinin faaliyetlerine son verdik. Erenler Mahallesi'nde Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi'nde tatlıcı; Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik.

Söz verdiğim gibi Afyonkarahisar'da Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağım, şehrimizden ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz Afyonkarahisar'dan…" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, sığınmacıların ruhsatsız iş yerlerini mühürledi

SEÇİMLERDEN ÖNCE SÖZ VERMİŞTİ

Burcu Köksal, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir ziyarette, "Anadolu'da misafirlik 3 gündür. 3 günden sonra misafirlik olmaz. Bunların misafirliği uzadı. Bunları amasız, fakatsız, lakinsiz bu memleketten göndereceğiz. Bakın Bolu'da Tanju Özcan mülteci sayısını 20 binden 3.900'e düşürmüş. Şimdi diyecekler ki Bolu'da Tanju Özcan, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal mültecileri gönderdi. Göndereceğiz kardeşim. Burada hemşehrilerimiz istemiyor. Biz mültecileri bu memlekette istemiyoruz diyorlar. Ben de hemşerilerimin isteği doğrultusunda diyorum ki mültecilere bu memleketten güle güle diyeceğiz. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Onların misafirliklerine son vereceğiz." ifadelerini kullanarak seçildiği zaman mültecileri göndereceğini ifade etmişti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, sığınmacıların ruhsatsız iş yerlerini mühürledi
Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi

Afyonkarahisar Belediyesi, Burcu Köksal, Zabıta, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ahmet demir: sadece müslüman oldukları için mülteci oldukları için değil 81 422 Yanıtla Metin Aslan: Kaç mülteci ağırladın evinde ahmet 367 34 Murat Şimşek: Vergi vermedikleri için konuyu çarpıtma kardeşim zihniyetiniz aynı hemen müslüman bağla dine bağla. Bizde müslümanız ama senin dersin başka bence 96 7 Barış Masdar: Sen de onlarla git )) 50 4 Erkan Cinar: Sizin bu içi boş kafanız yüzünden bu memleket daha çok çeker 40 4
  • Ümit Yurtsever: Köylü köyüne evli evine kolay gelsin Başkan ellerine sağlık 330 39 Yanıtla Samet Aldemir: helal olsun aynen yorumuna katılıyorum 200 21
  • Mehmet Aydın: seninde bigün biyerini kapatırlar burcu teyze 40 299 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Helal Olsun biz vergi veriyoruz onlar vermiyor bide üstüne kaçak 283 14 Yanıtla
  • İLHAN KOÇ: ????????????????????Vergi yok, kayıt yok, sonra vergi verip personel çalıştıran işyeri bunlarla rekabet edecek nasıl olacaksa. 256 12 Yanıtla
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