Afyonkarahisar Belediyesi Suriyeli ve diğer mültecilere yardım paketi dağıtmadı - Son Dakika
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Politika

Afyonkarahisar Belediyesi Suriyeli ve diğer mültecilere yardım paketi dağıtmadı

Afyonkarahisar Belediyesi Suriyeli ve diğer mültecilere yardım paketi dağıtmadı

Afyonkarahisar Belediyesi, Suriyeli ve diğer mültecilere yardım paketleri dağıtıldığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

07.03.2024 14:05
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Afyonkarahisar Belediyesi, Suriyeli ve diğer mültecilere yardım paketleri dağıtıldığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte kamuoyunda 'Afyonkarahisar Belediyesi'nin başta Suriyeli olmak üzere mültecilere sosyal yardım paketi dağıttığı, yine işe alımlarda mültecilerin istihdam edildiğine' yönelik iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bilinmelidir ki Afyonkarahisar Belediyesi sosyal yardım paketlerini sadece ve sadece Afyonkarahisar merkez mücavir alanı içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza ulaştırmaktadır. Ne Afyonkarahisar Belediyesi ne de YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde Suriyeli başta olmak üzere hiçbir mülteci istihdam edilmemektedir. Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin bu tür söylemlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Afyonkarahisar Belediyesi Suriyeli ve diğer mültecilere yardım paketi dağıtmadı - Son Dakika

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