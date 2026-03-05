Ağbaba: Emekli İkramiyesi Yetersiz - Son Dakika
Ağbaba: Emekli İkramiyesi Yetersiz

05.03.2026 14:51
Veli Ağbaba, emekli bayram ikramiyesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli bayram ikramiyesi tutarlarına ilişkin, "Buradan hükümete tekrar çağrı yapıyoruz, asgari ücretin yüzde 62'sini verirsen en düşük emekli ikramiyesinin 17 bin 500 lira olması gerekiyor." dedi.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında emeklilerin sorunlarına dikkati çekti.

Kamuoyunda konuşulan emekli bayram ikramiyesi tutarını eleştirerek, geçen yıl bayram ikramiyesiyle 200 pide alınabilirken bu sene 4 bin lira bayram ikramiyesiyle 160 pide alınabildiğini söyleyen Ağbaba, "Emeklinin ikramiyesinden 40 tane pide çalınmış durumda." ifadesini kullandı.

Bugün 4 kişilik bir aile için lüks olmayan bir iftar sofrasının 1144 liraya kurulduğunu dile getiren Ağbaba, "En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bununla ancak 17 gün iftar açabiliyor. İçinde sahur, doğal gaz yok, su, elektrik yok." diye konuştu.

Ağbaba, "Buradan hükümete tekrar çağrı yapıyoruz, asgari ücretin yüzde 62'sini verirsen en düşük emekli ikramiyesinin 17 bin 500 lira olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

