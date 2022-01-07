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Ağbaba ile Elitaş arasında yeniden "cüzdan" esprisi! - Son Dakika

Ağbaba ile Elitaş arasında yeniden "cüzdan" esprisi!

07.01.2022 22:24

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba arasında geçtiğimiz günlerde başlayan "cüzdan" espirisi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da devam etti. Ağbaba'nın 23 Aralık'ta meclis başkanvekilinin odasında unuttuğu cüzdanını hatırlatan Elitaş, Ağbaba'dan "Sen cüzdanımı yürüttün" karşılığını aldı. İki vekilin esprili anları milletvekilleri arasında gülüşmelere neden oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yeniden 'cüzdan' esprisi yaşandı.

VEKİLLER ARASINDA EĞLENCELİ ANLAR

Elitaş, kanun teklifinin birinci maddesinde yer alan 'Merkez Bankası' düzenlemesine ilişkin tartışma sırasında, kendisine laf atan Ağbaba'ya, "Sen cüzdanına sahip çıkamadın" diye karşılık verdi. Ağbaba da "Sen cüzdanımı yürüttün. Milletvekili arkadaşlarıma, 'Lütfen cüzdanlarınıza sahip çıkın çünkü Elitaş cüzdan yürütüyor' diye uyardım" dedi. Elitaş da "Veli Ağbaba yine söylüyorum. Sen cüzdanına sahip çıkmadın. O gün cüzdanını unutmuş. Genel başkan yardımcısı olarak üç tane milletvekillini seferber etmişsin. Allah'tan bir AK Partili milletvekili bulmuş ki sahibine teslim etmiş" diye cevap verdi. Kayıp cüzdan meselesinin yeniden açılması milletvekilleri arasında gülüşmelere neden oldu.

AĞBABA: EY YERLİLER, EY MİLLİLER, HEM SİZE SÖYLÜYORUM

Komisyon'da süren teklifin görüşmeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşanan atışmaya sahne oldu. Ağbaba, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere, Türk vatandaşlığı verilmesi şartlarındaki düzenlemeye ilişkin eleştiride bulundu. Ağbaba, "Bu memleketin namusu, bu memleketin şerefi sayılan, onuru sayılan pasaport hepimizin ortak değeri. Pasaport bir ülkenin şerefidir, gururdur, değeridir. Pasaportu 500 bin dolar karşılığında satışa çıkardınız. Ey yerliler, ey milliler, hem size söylüyorum" dedi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI BEDAVA"

Daha önce apartmanlarda, yeni inşaatlarda; ilanların asıldığını, satılık daire, yanında pasaport promosyonlu, vatandaşlık promosyonlarının vaat edildiğini belirten Ağbaba, "Geldiğimiz nokta ne? 2010'dan beri Türk Lirası yazıyordu, dün akşam Türk Lirası kaldırıldı. Şimdi, üç yıl boyunca 500 bin doları bankada yatıranlara Türk vatandaşlığı verilecek, geldiğimiz nokta bu. Parayı veren düdüğü çalıyor. 500 bin dolar karşılığında vatandaşlık bedava" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CÜZDAN ATIŞMASI DEVAM ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, oturduğu yerden 'sataşma var' diyerek, Veli Ağbaba'nın, kendisine "Cüzdanımı yürüttü" dediğini ifade etti. Veli Ağbaba da güler bir şekilde, "Vallahi yürüttü" dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise "Vallahi 'cüzdan yürütme' çok ağır bir kelime hakikaten" diye karşılık verdi. Veli Ağbaba, cüzdanını unutmadığını masanın üzerine bıraktığını söyledi. Elitaş da ısrarla Ağbaba'nın cüzdanı unuttuğunu dile getirdi. Elitaş ile Ağbaba arasındaki cüzdan atışmasını Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz sonlandırdı. Elitaş oturduğu yerden Ağbaba'ya laf atmaya devam ederek, "En az asgari ücretin yarısı kadar değeri var o cüzdanın" dedi. Elitaş'la Ağbaba arasında Genel Kurul'da başlayan, 'cüzdan' atışması komisyonda esprisi konusu oldu.

AĞBABA'NIN KAYBETTİĞİ CÜZDANI ELİTAŞ BULMUŞTU

CHP'li Ağbaba, cüzdanını 23 Aralık'ta meclis başkanvekilinin odasında unutmuştu. Cüzdanı bulan AK Parti'li Elitaş da TBMM Genel Kurulu'nda konuşarak, "Sayın Ağbaba, AK Parti'liler güvenilir adamlardır. Niye biliyor musun? Şu ne? CHP Milletvekilli Veli Ağbaba'nın cüzdanı. Nerede unutmuşsun? Ya, cüzdanına sahip olamayan adam bu ülkenin bütçesine nasıl sahip olacak?" diyerek Ağbaba'nın unuttuğu cüzdanı kürsüden göstermişti.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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