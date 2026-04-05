Ağıralioğlu Bilecik'te Halk Buluşmasında Konuştu

05.04.2026 17:57
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Bilecik'te halk buluşmasında iktidar hedeflerini açıkladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bilecik'te partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ağıralioğlu, programda yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri takdirde Devlet Planlama Teşkilatını yeniden hayata geçireceklerini söyledi.

"Bakan yardımcılıklarını kaldıracağız." diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Müsteşarlık kurumunu yeniden inşa edeceğiz, ayağa kaldıracağız. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine yarı başkanlığı, memleketin yeniden ayağa kalkma imkanına dönüştüreceğiz, kavuşturacağız. Bakanları parlamentodan, parlamentoyu bakanlara karşı sorumlu kılacağız."

Kamu İhale Kanunu'nu da değiştireceklerini dile getiren Ağıralioğlu, "Dünyanın en medeni Kamu İhale Kanunu'nu getirip, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını, memleketin ilk kalkınma iradesinin 'ilk yapılması gereken vazifesi' bileceğiz." dedi.

Anahtar Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Serkan Kısacık'ın da katılımcılara hitap ettiği organizasyon, Kısacık'ın Ağıralioğlu'na hediye vermesiyle sona erdi.

Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
