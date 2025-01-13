Ağıralioğlu'ndan CHP'ye Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Ağıralioğlu'ndan CHP'ye Eleştiri

Ağıralioğlu\'ndan CHP\'ye Eleştiri

Ağıralioğlu, ana muhalefetin sadece kırmızı kartı olduğunu belirterek, sorunlara çözüm önerisi sunmadığını ifade etti.

13.01.2025 14:50
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara kırmızı kart göstermesine ilişkin, "Bu kadar sorunu olan memlekette ana muhalefetin elinde sadece kırmızı kart var. Bu kadar sorunu olan memleketin ana muhalefetinin elinde kırmızı kart olmaz, yönetim mahareti olur, milletin umudu olur." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Her türlü imkanı elinde olan, her türlü kudreti ve sorun çözmek anlamında program tatbikatı için kuvveti olan bir iktidarın mazeretleri var" ifadesini kullanan Ağıralioğlu, hükümetin ülke sorunlarını çözmekte yetersiz olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özel'in iktidara kırmızı kart göstermesine de değinen Ağıralioğlu, "Bu kadar sorunu olan memlekette ana muhalefetin elinde sadece kırmızı kart var. Bu kadar sorunu olan memleketin ana muhalefetinin elinde kırmızı kart olmaz, yönetim mahareti olur, milletin umudu olur, memleketin sorunlarını çözme kabiliyetiyle milletin istikbaline emin adımları olur." diye konuştu.

Muhalefet ve iktidarın yıllardır aynı sorunlar üzerine konuştuğunu ancak sorunlara yönelik bir çözüm önerisi getirilmediğini savunan Ağıralioğlu, "Sorunlarımızı çözme kabiliyetimizi yitirmiş olmamız şu anda Türk siyasetinin en büyük sorunudur." görüşünü paylaştı.

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zam oranını eleştiren Ağıralioğlu, "İnsanlar misafirlerini yemeğe götüremez, çocuklarına harçlık veremez, aldıkları paralarla kira ödeyemez, alışveriş edemez hale geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yavuz Ağıralioğlu, Basın Toplantısı, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağıralioğlu'ndan CHP'ye Eleştiri - Son Dakika

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