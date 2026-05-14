Ağıralioğlu'ndan Siyasi Değişimler ve Gençlik Vurgusu

14.05.2026 13:31
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, basın toplantısında parti değişikliklerini eleştirdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Ağıralioğlu, bu tür değişikliklerin Türk siyasi tarihinde bulunduğunu ancak günümüzde artış gösterdiğini belirterek, bunun seçmenin sandığa küsmesine neden olduğunu savundu.

Ağıralioğlu, parti değişikliği yapılacaksa bile daha önce hakkında ağır ifadeler kullanılan partilere geçilmemesi ve seçmenin kararına saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

Bugünün 14 Mayıs Eczacılık Günü olduğunu hatırlatan Ağıralioğlu, hükümetin sağlık ve ilaç politikalarını eleştirdi.

Ağıralioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yalnızca bayram ve hamasi sözlerle anılmaması gerektiğini, asıl gündemin gençlerin işsizlik, mesleksizlik ve gelecek kaygısı gibi sorunları olması gerektiğini kaydetti.

Bir gazetecinin, olası bir erken seçime ilişkin sorusu üzerine Ağıralioğlu, bir tarih öngörüsü olmadığını, yaklaşık bir buçuk yıllık sürecin zaten seçim takvimine yaklaşan bir dönem olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 19:14:47. #7.12#
