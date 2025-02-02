Ağıralioğlu'ndan Yeni Partinin Vizyonu - Son Dakika
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Politika

Ağıralioğlu'ndan Yeni Partinin Vizyonu

Ağıralioğlu\'ndan Yeni Partinin Vizyonu

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, hükümete karşı duruşlarını ve hedeflerini açıkladı.

02.02.2025 14:47
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, geçmişlerine hükümet de dahil düşmana bakar gibi değil aynaya bakar gibi baktıklarını belirterek, "Eli belinde yorulmuş memlekete eli kalbinde bir kadro sunuyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti kurmanın kolay ama partiyi milletin kalbine kurmanın zor olduğunu söyledi.

Anahtar Partinin milletin kalbine kurulduğunu ifade eden Ağıralioğlu, Türkiye'nin 73 ilinde teşkilatlandıklarını, kısa sürede teşkilatlanmayı 81 ile tamamlayacaklarını dile getirdi.

Teşkilatlarında toplumun her kesiminden temsilciler olduğuna işaret eden Ağıralioğlu, "Anahtar Parti merkezinde millet olan, siyasi parselizasyonda şu ekolden bu ekolden değil, bu cepheden o cepheden değil bütün memleketi tek cephe yapacak mesuliyetle yürüyor." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, siyaseti bayrak yarışı olarak gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişimize, hükümet de dahil düşmana bakar gibi bakmıyoruz, aynaya bakar gibi bakıyoruz. Eli belinde yorulmuş memlekete eli kalbinde bir kadro sunuyoruz. Sofraları büyütmeye yürüyoruz. Önleyici sağlık hizmetlerini memleket borcu biliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliğini anaokulunda vermeye karar verdik. Çünkü rekabetin orada koptuğunu biliyoruz. Artık söylediklerini yapabilen bir siyasi iradeye ihtiyacımız var. İnşallah Anahtar Parti bu mesuliyetle yürüyecek."

Ağıralioğlu, ordunun iyi yetişmiş evlatlarını disiplin soruşturması kapsamında ihraç etmeyi kamu vicdanına izah etmenin çok zor bir şey olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yavuz Ağıralioğlu, Politika, Hükümet, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağıralioğlu'ndan Yeni Partinin Vizyonu - Son Dakika

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