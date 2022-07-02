Ağrı Belediyesi asfalt serim çalışmalarına devam ediyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatlarıyla ekiplerin kentteki asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

???????Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle asfaltlamada ara bağlantı yollarının da yer aldığı çalışmalarda, kısa sürede binlerce metrekare asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

Ekiplerin bu yaz hızlandırılmış şekilde önemli noktalarda gece gündüz mesai yapacağı ifade edilen açıklamada, "Belediyenin Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ilde cadde ve sokaklarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan parklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Savcı Sayan da şunları kaydetti:

"Ağrı Belediyesi olarak yıllarıdır giderilemeyen sorunları ve halkımızın beklediği hizmetleri yerine getirebilmek için çalışıyoruz. Bizler hizmetimize aralıksız devam ederek güzel Ağrı'mızı her gün bir adım daha ileriye götürmek için gayret gösteriyoruz. Ağrı halkımızın hak ettiği rahat ve konforlu bir kent sağlamak için var gücümüzle ekiplerimizle sahadayız."