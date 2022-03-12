Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama

12.03.2022 21:42

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirelen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetaminin tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı sıvı metamfetamin olarak...

Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirelen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetaminin tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı sıvı metamfetamin olarak kayıtlara geçtiğini bildirildiği açıklamasında İran'dan gelerek Türkiye'ye girmeye çalışan yabancı plakalı tırların riskli olarak değerlendirildiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 1 ton 18 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce gümrük kapısına gelen araçlara ilişkin yapılan analizde, İran'dan gelerek ülkemize girmeye çalışan yabancı plakalı tır riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli tır gümrük sahasına girdiği andan itibaren gözetim altına alındı. Gümrük işlemlerini yaptırmak üzere başvurduğunda x-ray taramasına alındı. Yapılan taramada tırın mazot depo su, su tankı ve yan dolaplarında şüpheli yoğunluk tespit edildi" denildi.

Açıklamanın devamında, "Detaylı kontrol için arama hangarına alınan aracın, narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan kontrollerinde de, dedektör köpeğin x-ray görüntülerindeki şüpheli yoğunluk bulunan aynı bölgelere tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine aracın mazot deposu ve dolapları açıldığında, içlerinde zulalı alanlar olduğu anlaşıldı. Buradaki bidonlardan alınan örneğin, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizinde, maddenin sıvı metamfetamin olduğu tespit edildi.Gümrük Muhafaza ekiplerince bu operasyonda yakalanan 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamin ülkemizde bu güne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı sıvı metamfetamin olarak kayıtlara geçti. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konurken araç sürücüsü de gözaltına alındı. Olaya ilişkin olarak yürütülen geniş kapsamlı soruşturma Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Gürbulak, Ağrı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama - Son Dakika


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